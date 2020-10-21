Соломон заменит травмированного Коваленко в игре с Реалом

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы B, в котором сыграют мадридский Реал и донецкий Шахтер.

Вслед за киевским Динамо, свой путь по групповому этапу Лиги чемпионов УЕФА этого сезона начинает и донецкий Шахтер. Подопечные Луиша Каштру на матч первого тура отправились в столицу Испании, где им предстоит сыграть с действующим чемпионом местной Ла Лиги, с достаточно скромным набором исполнителей в заявке. "Горняков" подкосили травмы и коронавриус COVID-19, поэтому стартовый состав от штаба украинской команды был чуть ли не главной интригой еврокубкового вечера для нашей страны.

В итоге, Каштру ограничился лишь выходом Соломона с первых минут на позиции центрального атакующего полузащитника вместо Виктора Коваленко, если брать в сравнение последний матч УПЛ против ПФК Львов (5:1).

Зинедин Зидан, в свою очередь, предоставил место в стартовом составе сразу двух левым фланговым защитникам, однако Менди будет призван заменить отсутствующего на правом фланге обороны Карвахаля, а отсутствие Серхио Рамоса будет компенсировать Эдер Милитао. Реал сыграет в привычной схеме 4-3-3, а фланги атаки образует пара Родриго – Асенсио.

Реал: Куртуа — Менди, Варан, Милитао, Марсело — Вальверде, Каземиро, Модрич — Родриго, Йович, Асенсио.

Запасные: Лунин, Альтубе, Начо, Кроос, Бензема, Васкес, Винисиус, Иско.



Шахтер: Трубин — Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко — Майкон, Маркос Антонио — Марлос, Соломон, Тете — Дентиньо.

Запасные: Шевченко, Пятов, Мампасси, Витао, Сиприано, Судаков, Шостак, Вьюнник, Гончарук.



Матч Реал — Шахтер начнется в 19:55 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.