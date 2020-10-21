Хакими пропустит матчи с Шахтером и Боруссией М из-за COVID-19

Марокканский фулбек сдал положительный тест на коронавирус.

Правый защитник Интера Ашраф Хакими не сможет принять участие в поединке против Боруссии М, который пройдет в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает официальный сайт "нерадзурри", 21-летний марокканец сдал положительный тест на коронавирус в преддверии еврокубкового матча.

Никаких симптомов COVID-19 у Хакими нет, однако он отправился на карантин в связи с действующим медицинским протоколом.

Напомним, что матч Интер — Боруссия М состоится сегодня, 21 октября, в 22:00 по киевскому времени. Стоит отметить, что Хакими также не сыграет в поединке против Шахтера, который запланирован на 27 октября.