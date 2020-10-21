Соломон: Хотелось бы сыграть против Реала на Сантьяго Бернабеу

Хавбек Шахтера высказался о предстоящем матче с Реалом в Лиге чемпионов.

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер ожидает выездная встреча с мадридским Реалом. Полузащитник "горняков" Манор Соломон поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Хотелось бы сыграть против Реала на Сантьяго Бернабеу в присутствии болельщиков, но ситуация в мире и Мадриде этого не позволяет".

"Мы в одинаковых условиях с Реалом и попробуем сыграть в свой футбол с топовым европейским соперником".

"Хорошо себя чувствую и очень жду матч. Любой футболист мечтает сыграть в Лиге чемпионов. Я не являюсь исключением из правил", — заявил Соломон в программе Футбол NEWS.

Матч Реал – Шахтер состоится завтра, 21 октября. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция игры, которая начнется в 19:55.