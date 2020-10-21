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-
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-
27 октября
22:00
Марсель
-
Манчестер Сити
-
27 октября
22:00
Порту
-
Олимпиакос
-
27 октября
22:00
Аталанта
-
Аякс
-
27 октября
22:00
Ливерпуль
-
Мидтьюлланд
-
27 октября
22:00
Краснодар
-
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-
28 октября
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Истанбул Башакшехир
-
ПСЖ
-
28 октября
19:55
Севилья
-
Ренн
-
28 октября
22:00
Брюгге
-
Лацио
-
28 октября
22:00
Боруссия Д
-
Зенит
-
28 октября
22:00
Ювентус
-
Барселона
-
28 октября
22:00
Ференцварош
-
Динамо Киев
-
28 октября
22:00
Манчестер Юнайтед
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Каштру: Ни один игрок из тех, у которых был коронавирус, не будет играть с Реалом

21 октября 2020

Луиш Каштру, ФК Шахтер Донецк

Наставник Шахтера высказался о кадровой ситуации в команде перед поединком Лиги чемпионов.

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер ожидает выездная встреча с мадридским Реалом. Главный тренер "горняков" Луиш Каштру прокомментировал кадровые проблемы своей команды в преддверии еврокубкового поединка.

"Никаких секретов и интриги. Футбол очень линейный. Это то, что я говорил ранее. Трубин был с нами и работал, он не был инфицирован и отыграл в последнем матче. Мы ему доверяем".

"Понятно, что Пятов — капитан Шахтера и сборной Украины, но, к сожалению, у него был коронавирус. Ни один игрок из тех, которые перенесли Covid-19, не будет играть. Это мой принцип. Это моё решение".

"Если нужно будет Трубина поменять — мы Пятова поставим. Если с Трубиным что-то произойдет до игры — будет играть Пятов", — заявил Каштру в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Реал – Шахтер состоится завтра, 21 октября. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция игры, которая начнется в 19:55 по киевскому времени.

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