Ренн — Краснодар 1:1 Видео голов и обзор матча

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов Ренн на своем поле не сумел обыграть Краснодар.
Напомним, в параллельном матче группы также была зафиксирована ничья — Челси и Севилья сыграли со счетом 0:0.
Ренн — Краснодар 1:1
Голы: Гирасси, 56 — Рамирес, 59
Ренн: Гомис — Далберт (Трюффер, 81), Да Сильва, Траоре, Агерд — Камавинга (Юну, 81), Бурижо (Те, 69), Терье, Нзонзи — Дель Кастийо (Доку, 62), Гирасси.
Краснодар: Сафонов — Смольников, Петров (Сулейманов, 73), Сорокин, Панталеао, Рамирес — Ольссон, Уткин (Газинский, 72), Чернов — Вильена, Берг.
Предупреждения: Ольссон, Траоре, Камавинга, Те — Рамиреc.