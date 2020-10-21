лента новостей

14:29

Индзаги: Боруссия по-прежнему остается фаворитом нашей группы

14:05

Мората — как Роналду, Сидорчук — лучший, Супряга переоценён, а Динамо пришлось бы тяжело в Серии А. Обзор итальянской прессы после матча Динамо — Ювентус

13:58

Ренн — Краснодар 1:1 Видео голов и обзор матча

13:55

Тен Хаг: Сейчас Ливерпуль — лучшая команда мира

13:38

Лейпциг — Истанбул Башакшекир 2:0 Видео голов и обзор матча

13:10

Месси установил рекорд, забив в 16-м сезоне Лиги чемпионов кряду

12:20

Динамо терпело, но все решили индивидуальные ошибки — разбор поражения от Ювентуса

11:59

Солскьяер: Когда ты играешь против команды, у которой Неймар и Мбаппе, нужно качественно защищаться

11:33

Тухель: ПСЖ провел один из худших своих поединков

11:05

Реал Мадрид — Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов