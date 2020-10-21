Ренн и Краснодар сыграли вничью

Поединок между "догами" и "быками" завершился с равным счетом (1:1).

В рамках поединка первого тура Лиги чемпионов Ренн принимал на своем поле Краснодар и сыграл вничью со счетом 1:1.

Гирасси открыл счет на 56-й минуте, а Рамирес восстановил паритет несколькими минутами позже.

Ренн — Краснодар 1:1

Голы: Гирасси, 56 — Рамирес, 59

Ренн: Гомис — Далберт (Трюффер, 81), Да Сильва, Траоре, Агерд — Камавинга (Юну, 81), Бурижо (Те, 69), Терье, Нзонзи — Дель Кастийо (Доку, 62), Гирасси.

Краснодар: Сафонов — Смольников, Петров (Сулейманов, 73), Сорокин, Панталеао, Рамирес - Ольссон, Уткин (Газинский, 72), Чернов — Вильена, Берг.

Предупреждения: Ольссон, Траоре, Камавинга, Те — Рамиреc.