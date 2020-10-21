Челси и Севилья разошлись миром в напряженном противостоянии

Оба матча в группе Е завершились ничейным исходом, поэтому борьба за лидерство переносится во второй тур (0:0).

Старт группового раунда Лиги чемпионов УЕФА добрался и до квартета E, в котором собрались представители третьих/четвертых мест своих национальных первенств образца прошлого сезона. Лондонский Челси входил в их число, а свой матч в рамках первого тура проводил на родном "Стэмфорд Бридж" против андалузской Севильи.

Коллектив Фрэнка Лэмпарда на старте нового розыгрыша Английской Премьер-лиги — настоящая загадка. "Пенсионеры" вполне способны дать достойный бой действующему чемпиону страны в первом тайме очного противостояния, после чего вчистую уступить во втором тайме, а в следующих поединках устроить головокружительные набор и потерею очков в голевых перестрелках с одинаковым счетом 3:3 в матчах против Вест Бромвич и Саутгемптоном с совершенно противоположными сценариями.

Куда уж там недавнему триумфатору Лиги Европы УЕФА, у которого на внутренней арене дела идут в привычном затрудненном ритме на старте сезона. Севилья дала неплохой гостевой бой каталонской Барселоне (1:1) в рамках фактически пятого (а для себя — третьего) тура, но после паузы на матчи национальных сборных вышла с поражением на выезде против Гранады (0:1). Не самая лучшая психологическая подпитка для коллектива в виду старта нового еврокубкового сезона.

Испанская команда начали игру в привычном для себя обостряющем стиле от самого стартового свистка. И уже первый заход на цель со стороны левого фланга в исполнении Окампоса мог завершаться взятием ворот, но фланговый нападающий пробил чуть выше перекладины. Челси неожиданно слабо выглядел и при стандартных положениях от Севильи. Менди пришлось спасать свои ворота при рикошете от Зума, который взялся блокировать удар головой Фернандо при подаче со штрафного.

Несколько сбило натиск гостей мышечное повреждение у центрального защитника Серхи Гомеса, вместо которого вышел Хордан, что означало уход в центр обороны для опорника Фернандо. Пока нервионцы перестраивались, соперники сумели показать себя в атаке. Перед Вернером стояла задача убегать под длинные передачи от партнеров, но высокая линия обороны оппонентов нередко ловила нападающего в офсайд. И все же, однажды Тимо избавился от ловушки, но в завершении атаки пробил выше цели. Хороший первый тайм был у отчетного поединка, скорости приближались к максимальным, но голов среди борьбы мы так и не увидели.

С рассечения у Гуделя после столкновения в своей штрафной с Диего Карлосом началась игра после перерыва, что несколько сбила порывы Челси сыграть на быстрый забитый мяч во втором тайме. "Пенсионеры" искали слишком простые подходы к чужим владениям, поэтому дальний удар Вернера с подкруткой в правый нижний угол долгое время оставался единственной мало-мальски похожей на голевую возможностью команды Лэмпарда.

Севилья к своим наступления перешла уже в заключительной четверти игрового времени, но кроме фланговых подач и розыгрыша стандартных положений ничего не предложила своим оппонентам. Безусловно, удар Хордана слету после подачи углового с левого фланга в дальний фланг штрафной мог стать претендентом на гол всего тура, но стоит ли о нем говорить, если мяч просто опустился сверху на сетку? Это не был выдающийся поединок для обеих сторон, поэтому ничейный исход был вполне справедливым, но как же он взвинчивает интригу в квартете, где Ренн и Краснодар также сыграли вничью!

В следующем туре лондонский Челси сыграет в гостях против российского Краснодара, а андалузской Севилье предстоит на своем поле принять французский Ренн.Челси — Севилья 0:0Менди — Джеймс, Силва, Зума, Чилвелл — Канте, Жоржиньо (Ковачич, 65) — Маунт (Зийех, 62), Хаверц, Пулишич (Хадсон-Одои, 90+1) — Вернер (Абрахам, 90+1).Буну — Навас, Гомес (Хордан, 33), Диего Карлос, Акунья — Ракитич (Васкес, 80), Фернандо, Гудель — Сусо (Торрес, 58), Л. де Йонг (Эн-Несири, 80), Окампос.Предупреждения: Жоржиньо, Маунт, Чилвелл — Хордан.