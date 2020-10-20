Теллес — в основе Манчестер Юнайтед на матч против ПСЖ

Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура Лиги чемпионов между французским ПСЖ и английским Манчестер Юнайтед.

Новичок Манчестер Юнайтед Алекс Теллес дебютирует в составе "красных дьяволов" в матче против ПСЖ. Также с первых минут сыграет еще не выходивший на поле в текущем сезоне Аксель Туанзебе. На скамейке запасных остались Поль Погба и Неманья Матич. Места в центре поля достались Скотту Мактоминею и Фреду.

Капитан хозяев Маркиньо не готов сыграть с первых минут, из-за чего остался на скамейке запасных. Вместо него на поле выйдет Абду Диалло.

ПСЖ: Навас — Флоренци, Кимпембе, Диалло, Кюрзава — Гуйе, Перейра, Эррера — Ди Мария, Мбаппе, Неймар

Запасные: Рико, Летелье, Маркиньос, Рафинья, Кин, Сарабия, Дракслер, Баккер, Дагба, Пембеле, Руис-Атиль, Фадига

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Туанзебе, Линделеф, Шоу — Ван Биссака, Мактоминей, Фред, Теллес — Фернандеш — Мартиаль, Рашфорд

Запасные: Хендерсон, Погба, Мата, Джеймс, Фосу-Менса, Игало, Пельистри, Матич, Уильям, ван де Беек

Матч ПСЖ — Манчестер Юнайтед начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.