Интер — Боруссия М. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Лиги чемпионов.

В матче стартового тура группового этапа Лиги чемпионов Интер проведет домашнюю встречу с гладбахской Боруссией.

Интер — Боруссия М

Среда, 21 октября, 22:00, Альянц Арена, Мюнхен, главный арбитр — Бьорн Куйперс (Нидерланды). Трансляция поединка в записи на телеканале Футбол 1.

В группе B, где также оказался донецкий Шахтер, во втором матче игрового дня встретятся Интер и гладбахская Боруссия. Состав этого квартета выглядит очень ровным, поэтому ни одна из команд не может расслабиться и быть уверенной в своем дальнейшем проходе.

Минувший еврокубковый сезон Интер прошел до конца, но в финале Лиги Европы уступил Севилье. Боруссия также выступала во втором по значимости клубном европейском турнире и не смогла выйти из группы с Ромой и Истанбулом.

В новейшей истории командам не приходилось пересекаться. Их две дуэли в еврокубках состоялись еще в 70-х и имеют мало отношения к нынешнему положению дел.

К этому матчу команды подходят с определенными кадровыми проблемами. Из-за травм и коронавируса Антонио Конте не сможет рассчитывать на Матиаса Весино, Ионица Раду, Эшли Янга, Милана Шкриниара и Роберто Гальярдини. У "жеребцов" под вопросом остается участие в поединке Валентино Лазаро, Дениса Закарии, Ласло Бенеша и Мамаду Дукуре.

Ориентировочные составы:

Интер: Ханданович – Д'Амброзио, де Врей, Бастони – Хакими, Брозович, Видаль, Перишич – Барелла – Мартинес, Лукаку.

Боруссия М: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини – Крамер, Нойхаус – Хофманн, Штиндль, Тюрам – Плеа.

Не сыграют: Весино, Раду, Янг, Шкриниар, Гальярдини – Поульсен, Бейер.

Под вопросом: Лазаро, Закария, Бенеш, Дукуре (все – Боруссия М).