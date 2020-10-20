Луческу вернул Миколенко в центр обороны на матч с Ювентусом

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы G, в котором сыграют киевское Динамо и туринский Ювентус.

Киевское Динамо переживает долгожданное возвращение на групповой этап Лиги чемпионов УЕФА, а первом своем поединке сразится на поле НСК "Олимпийский" против туринского Ювентуса — действующего чемпиона Италии.

Вице-чемпион Украины сыграет в уже привычном для команды варианте стартового состава образца квалификации: с Миколенко в центре и Караваевым на левом фланге обороны. Стоит отметить также и выход Виктора Цыганкова с первых минут.

Андреа Пирло, в свою очередь, не стал отказываться от схемы с тремя центральными защитниками, однако предоставил место в основе для более опытных бойцов в лице Аарона Рэмси, Хуана Куадрадо и Джорджо Кьеллини.

Динамо: Бущан — Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев — Сидорчук — Цыганков, Шапаренко, Буяльский, Де Пена — Супряга.

Запасные: Нещерет, Бойко, Попов, Вербич, Шепелев, Цитаишвили, Леднев, Андриевский, Гармаш, Родригес, Сирота, Дуэлунд.



Ювентус: Щесны — Данило, Бонуччи, Кьеллини — Кьеза, Бентанкур, Рэмси, Рабио, Куадрадо — Кулусевски, Мората.

Запасные: Буффон, Пинсольо, Артур, Дибала, Демирал, Бернардески, Фработта, Портанова.



Матч Динамо — Ювентус начнется в 19:55 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.