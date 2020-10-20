Трубин: Хотел сыграть против Реала, потому что болел за него в детстве

Вратарь Шахтера поделился мнением о предстоящем матче с Реалом в Лиге чемпионов.

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер ожидает выездная встреча с мадридским Реалом. Голкипер "горняков" Анатолий Трубин поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Лига чемпионов — это турнир, в котором хочет поиграть каждый юноша, мечтающий о футболе. Только положительные эмоции, мы серьезно готовимся к матчу. Тайсон сравнил меня с Куртуа? Мне кажется, это шуточная форма, это не обижает".

"Не могу сказать, что у меня есть вратари-кумиры. Хотел сыграть с Реалом, потому что это очень сильная команда, которая не раз выигрывала Лигу чемпионов. К тому же, болел за них в детстве, поэтому и хотел сыграть с ними".

"Конечно, хотелось бы сыграть на Сантьяго Бернабеу с болельщиками, чтобы ситуация нормализовалась. Но в связи с вирусом надо принимать эту ситуацию", — заявил Трубин на предматчевой пресс-конференции.

Матч Реал – Шахтер состоится завтра, 21 октября. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция игры, которая начнется в 19:55.