Лопетеги: Наша идея — навязать Челси наш стиль

Испанский специалист поделился ожиданиями от поединка.

Главный тренер Севильи Хулен Лопетеги рассказал о подготовке ко встрече с Челси в стартовом туре Лиги чемпионов.

"Мы всегда стараемся брать инициативу в свои руки. Всегда стараемся навязывать свою идею. Встречаются две команды, которые любят играть с мячом. Наша идея – навязать сопернику наш стиль.

Мы приятно взволнованы, ждем матча на большой арене с очень серьезным соперником. Думаю, у них выдающаяся команда с тренером, который хорошо знает особенности клуба", – приводит слова Лопетеги официальный сайт УЕФА.

Матч Челси – Севилья состоится в Лондоне на Стэмфорд Бридж во вторник, 20 октября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.