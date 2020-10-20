Цыганков — об игре с Ювентусом: Все мы живем ради таких матчей

Один из лидеров Динамо поделился ожиданиями от предстоящего поединка.

Динамо стартует в Лиге чемпионов игрой против Ювентуса, которая состоится уже сегодня, 20 октября.

"Жду нелегкой, но одновременно захватывающей игры. Все мы живем ради таких матчей, чтобы насладиться этим моментом и в то же время показать, на что мы способны. Знаем, что Ювентус — одна из лучших команд мира, где играют лучшие футболисты во главе с Криштиану Роналду. Но мы сделаем все возможное, чтобы добиться положительного для нас результата", — цитирует Цыганкова официальный сайт Динамо.

Поединок состоится со зрителями, пусть их количество и будет ограниченным из-за пандемии коронавируса.

"Мы все соскучились по нашим болельщикам, они – наша поддержка, и мы играем для них. В сложившейся ситуации с коронавирусом понимаем, что не стоит ждать полный стадион, но будем играть и отдаваться га поле ради каждого болельщика, который придет нас поддержать", — добавил Цыганков.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка Динамо – Ювентус. Она начнется в 19:55.