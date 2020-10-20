Тухель: В Лиге чемпионов мы очень опасны

Немецкий специалист рассказал о ситуации в команде.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель поделился кадровыми проблемами команды накануне матча с Манчестер Юнайтед в стартовом составе Лиги чемпионов.

"В прошлом сезоне у нас была невероятно сильная команда. В этой кампании необходимо доказать, что мы по-прежнему способны играть на таком уровне. Я очень доволен Преснелем Кимпембе. Он здорово смотрится в больших матчах. Он нашел свою игру и играет на выдающемся уровне.

В Лиге чемпионов мы очень опасны. На этом уровне создавать моменты и забивать чрезвычайно сложно.

Надеюсь, Маркиньос и Юлиан Дракслер смогут нам помочь. Мауро Икарди, Марко Верратти, Леандро Паредес, Тило Керер и Хуан Бернат не сыграют", – приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Матч ПСЖ – Манчестер Юнайтед пройдет в Париже во вторник, 20 октября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.