Солскьяер: Победа над ПСЖ в 2019-м году уже история

Норвежец поделился ожиданиями от стартующего турнира.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал предстоящую встречу с ПСЖ в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Все хотят играть в Лиге чемпионов. Мы получили в соперники участника финальной стадии, Лейпциг в прошлом сезоне дошел до полуфинала. Рады, что к нам вернется Рафаэл [с Инстанбулом]. Это фантастическая группа для нас. Команда впервые сыграет с лучшими. Ближайший матч станет для нас самым серьезным испытанием за последнее время.

Разумеется, победа над ПСЖ в 2019-м году уже история. Это в прошлом. Тот матч не имеет ничего общего с этой игрой. У нас другая команда, у них другая команда, и это другая стадия турнира", – приводит слова Солскьяера официальный сайт УЕФА.

Матч ПСЖ – Манчестер Юнайтед пройдет в Париже во вторник, 20 октября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.