Бастони вернулся к тренировкам с Интером

Защитник "нерадзурри" больше не болен коронавирусом.

Центрбек Интера Алессандро Бастони приступил к тренировкам с командой после того, как переболел коронавирусом. Он сможет сыграть против Боруссии Менхенгладбах в первом туре Лиги чемпионов в среду, сообщает Football Italia.

Вполне возможно, что он сходу выйдет в основном составе, поскольку Интер на старте сезона испытывает проблемы в обороне. В стартовых четырех турах Серии А "нерадзурри" пропустили восемь голов.

Роберто Гальярдини, Ионуц Раду и Эшли Янг все еще остаются недоступны. Однако двое последних сдали повторные тесты на коронавирус, и если они окажутся отрицательными, Интер может попытаться заявить их.