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Магуайр и Кавани не помогут МЮ в матче с ПСЖ

19 октября 2020

ГАРРИ МАГУАЙР, GETTY IMAGES

Стал известен список футболистов МЮ, которые отправились во Францию.

Манчестер Юнайтед на выезде сразится с ПСЖ в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Сегодня, 19 октября, англичане отправились во Францию.

Как сообщает Manchester Evening News, среди отправившихся на матч не оказалось капитана Гарри Магуайра и форварда Эдинсона Кавани.

Участие Магуайра еще в матче против Ньюкасла было под вопросом, но Гарри вышел с первых минут и даже отличился голом. Видимо, у игрока повреждение. Что касается Кавани, то уругваец только недавно начал тренироваться с новой командой и еще не успел набрать форму.

Отметим, что последний раз Кавани выходил на поле еще в марте.

С другой стороны, в делегации МЮ присутствует 18-летний новичок Факундо Пеллистри.

Матч ПСЖ - МЮ пройдет завтра, 20 октября. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Источник: The Manchester Evening News

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