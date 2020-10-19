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Каштру: Если у вас есть Криштиану Роналду, нельзя его отпускать

19 октября 2020

Криштиану Роналду, Getty Images

Наставник Шахтера очень высоко ценит своего соотечественника, некогда лидера атак Реала Криштиану Роналду.

Испанские журналисты нередко указывают, что Реалу не хватает остроты в атаках, но тренер Шахтера Луиш Каштру уверен, что у мадридцев собраны отличные футболисты в нападении.

"Когда мы говорим про Реал, мы можем отметить Бензема, Модрича, Асенсио, Винисиуса, Рамоса... Это отличная команда", — заявил Каштру в интервью Marca.

Журналист отметил, что больше в команде нет человека, который забивал бы голы с регулярностью Криштиану Роналду.

"Что касается Криштиану... Когда у вас есть Криштиану Роналду в команде, вам нельзя его отпускать. Никогда! Мы говорим о лучшем, о самом эффективном футболисте в мире, настоящей машине, футболисте, который готов к самопожертвованию".

"Для меня Роналду лучший. У него исключительная история. Он с 11 лет рос в Лиссабоне, чтобы стать футболистом, ради этого он покинул дом. Он всего добился сам. Я считаю, это пример для всех детей".

"Люди критикуют Криштиану слишком много – за его поступки, за то, куда он тратит деньги... Он же каждый день отвечает на поле, понимая, откуда он вышел. В тот день, когда о Роналду сделают фильм и люди увидят, как он стал футболистом, его будут ценить намного больше".

Луишу Каштру не нужно беспокоиться о том, как сдержать Криштиану Роналду, поскольку португалец в 2018 году покинул Реал и теперь выступает за соперника Динамо Ювентус. Впрочем, пока что и Мирче Луческу не нужно бояться Роналду – португалец заразился коронавирусом и в Киеве 20 октября не сыграет.

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