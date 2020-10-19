Каштру: Если у вас есть Криштиану Роналду, нельзя его отпускать

Наставник Шахтера очень высоко ценит своего соотечественника, некогда лидера атак Реала Криштиану Роналду.

Испанские журналисты нередко указывают, что Реалу не хватает остроты в атаках, но тренер Шахтера Луиш Каштру уверен, что у мадридцев собраны отличные футболисты в нападении.

"Когда мы говорим про Реал, мы можем отметить Бензема, Модрича, Асенсио, Винисиуса, Рамоса... Это отличная команда", — заявил Каштру в интервью Marca.

Журналист отметил, что больше в команде нет человека, который забивал бы голы с регулярностью Криштиану Роналду.

"Что касается Криштиану... Когда у вас есть Криштиану Роналду в команде, вам нельзя его отпускать. Никогда! Мы говорим о лучшем, о самом эффективном футболисте в мире, настоящей машине, футболисте, который готов к самопожертвованию".

"Для меня Роналду лучший. У него исключительная история. Он с 11 лет рос в Лиссабоне, чтобы стать футболистом, ради этого он покинул дом. Он всего добился сам. Я считаю, это пример для всех детей".

"Люди критикуют Криштиану слишком много – за его поступки, за то, куда он тратит деньги... Он же каждый день отвечает на поле, понимая, откуда он вышел. В тот день, когда о Роналду сделают фильм и люди увидят, как он стал футболистом, его будут ценить намного больше".

Луишу Каштру не нужно беспокоиться о том, как сдержать Криштиану Роналду, поскольку португалец в 2018 году покинул Реал и теперь выступает за соперника Динамо Ювентус. Впрочем, пока что и Мирче Луческу не нужно бояться Роналду – португалец заразился коронавирусом и в Киеве 20 октября не сыграет.