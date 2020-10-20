​Барселона — Ференцварош. Накануне

Football.ua анонсирует поединок Лиги чемпионов группы Е.

Ференцварош начинает свой путь в Лиге чемпионов со сложнейшего выезда в Испанию.

Барселона — Ференцварош

Вторник, 22:00, Барселона, Камп Ноу. Арбитр встречи — Сандро Шерер (Швейцария).

Ференцварош — абсолютно новая команда для Лиги чемпионов. Большинство болельщиков даже не скажут, из какой страны эта команда, но украинским фанатам этот коллектив близок. По простой и очевидной причине — тренером этой венгерской команды является украинец Сергей Ребров, а в ее составе выступают еще два наших соотечественника — Александр Зубков и Игорь Харатин.

Это весомый повод болеть за Ференцварош в этой Лиги чемпионов, но вот загвоздка — "фроди" попали в одну группу с киевским Динамо, а с ними в квартете оказались гранды мирового футбола Барселона и Ювентус. Не нужно быть особым экспертом, чтобы понимать — Динамо и Ференцварош сразятся за третье место, которое дает путевку в Лигу Европы. А это значит, что любой набор очков командой Реброва может значительно снизить шансы Динамо на евровесну. Вот такой расклад.

В Венгрии Сергей Ребров сотворил настоящее чудо, ведь Ференцварош попал в Лигу чемпионов впервые за 25 лет. Оказаться в групповом турнире главного турнира Европы — уже огромное достижение для команды, а для футболистов — сбывшаяся мечта. Теперь их ждут выезды на Камп Ноу и Альянц Стэдиум, где они сыграют против лучших футболистов планеты. А в матчах с Динамо "зеленые орлы" попытаются сотворить еще одно небольшое чудо, но пока не об этом. На носу у команды Реброва выездной матч против Барселоны. Вот такой дебют.

Перед очной встречей сегодняшние соперники провели разные матчи в национальных чемпионатах. Если Ференцварош обыграл Кишварду и вернулся на первое место в турнирной таблице, то Барселона без особых шансов уступила Хетафе на выезде и осталась в середины таблицы. Тем не менее, Лига чемпионов остается турнирном, мотивация в котором даже у таких звезд, которые есть в составе Барселоны, будет запредельной. Все неудачи останутся позади.

Какая цель гостей будет в этом поединке? Первая и самая главная — не упасть в грязь лицом. О наборе очков в Каталонии остается только мечтать, а вот дать бой и потрепать нервы — это реальная задача. В этой истории главное для венгров выдержать стартовый натиск и не попасть под каток. Барселона очень страшна, если ей давать пространство для атак, и Ребров это прекрасно понимает. Первостепенная задача — не дать разбежаться быстрым Фати и Тринкао, которые, скорее всего, будут в стартовом составе.

Ориентировочные составы:

Барселона: Нето — Дест, Араухо, Ленгле, Фирпо — Пьянич, Пуч — Тринкао, Месси, Фати — Брайтвейт

Ференцварош: Дибус — Ловреншич, Блажич, Ковачевич, Хестер — Сомалия, Харатин — Зубков, Изаэл, Нгуен — Боли

Травмированы: Тер Штеген, Умтити, Альба (все — Барселона)