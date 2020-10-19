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Рамос провел облегченную тренировку перед матчем с Шахтером

19 октября 2020

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Капитан Реала Серхио Рамос ведет подготовку к игре с украинской командой, несмотря на недавнее повреждение.

В субботу, 17 октября, Реал дома уступил Кадису на своем поле (0:1), а центрбек "бланкос" Серхио Рамос не смог доиграть поединок из-за травмы и покинул поле.

Ожидалось, что капитан пожертвует матчем с Шахтером в Лиге чемпионов, чтобы максимально подготовиться к Эль Класико, которое состоится на ближайших выходных.

Сегодня же, 19 октября, за два дня до матча Реала против Шахтера в Лиге чемпионов Рамос часть тренировки провел в общей группе, после чего отправился в тренажерный зал. С ним по такой же программе занимался форвард Марино. Об этом сообщает официальный сайт Реала.

Такой процесс подготовки говорит о том, что Серхио вполне может восстановиться к матчу с Шахтером и вывести свою команду на поле. С другой стороны, капитана могут и поберечь, несмотря на его готовность. В то же время, скорее всего, против Шахтера не сыграют Дани Карвахаль, Эден Азар, Мартин Эдегор и Альваро Одриосола. Они сегодня занимались лишь в тренажерном зале.

Поединок первого тура группового раунда Лиги чемпионов между Реалом и Шахтером состоится в среду, 21 октября, в Мадриде. Встреча состоится на стадионе имени Альфредо Ди Стефано.

Источник: ФК Реал

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