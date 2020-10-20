Лига чемпионов. Группа F. Накануне

Football.ua анонсирует поединки группы F.

В рамках первого тура квартета F Лацио в родных стенах сразиться с дортмундской Боруссией, а Зенит на своем поле пример Брюгге.

Лацио — Боруссия Д

Вторник, 20 октября, стадио Олимпико, Рим, 22:00. Главный арбитр — Клемен Тюрпен (Франция)

Лацио наконец-то возвращается в Лигу чемпионов. Только вот что ожидать от римлян — сказать сложно, ведь "орлы" пока выглядят бледной тенью той команды, которая всерьез претендовала на победу в Серии А в прошлом сезоне до начала карантина. Затем Лацио заметно стал позиции, а в новом сезоне команда так и вовсе за четыре сыгранных тура в чемпионате дважды проиграла и добыла лишь одну победу.

Боруссия выглядит более готовой. Накануне встречи "шмели" в Бундеслиге сумели на выезде обыграть серьезного оппонента — Хоффенхайм. Теперь же Дортмунду важно одолеть прямого конкурента за первую строчку в группе в выездном поединке, тем более в ситуации, когда Лацио кажется вполне уязвимым.

Обе команды имеют целый ряд кадровых потерь, но Боруссия, объективно, имеет более длинную скамейку запасных, что также дает некое преимущество команде. Тем не менее, вряд ли Лацио желают проиграть в своем первом за долго время матче Лиги чемпионов, а потому поединок должен быть жарким.

Ориентировочный состав:

Лацио: Стракоша — Ачерби, Марушич, Габаррон — Пароло, Альберто, Лейва, Милинкович-Савич, Андерсон — Кайседо, Корреа

Боруссия Д: Бюрки — Геррейру, Хуммельс, Морей — Менье, Бэллингхэм, Витцель, Рейна — Брандт, Холанд, Санчо

Не сыграют: Прото, Лаццари, Перрейра, Луис Фелипе, Раду — Загаду, Шмельцер, Аканджи, Джан, Шульц, Пищек

прогноз 1:2

Зенит — Брюгге

Вторник, 20 октября, 19:55, Газпром Арена, Санкт-Петербург. Главный арбитр — Бенуа Бастьен (Франция)

Зенит продолжает стабильно участвовать в групповом этапе Лиги чемпионов и избегать "групп смерти". Конечно, квартет простым назвать никак нельзя, но если сравнивать с другими, то вопрос актуален. Брюгге также начал регулярно выступать в евротурнире, демонстрируя не самые плохие результаты. Если Зенит и будет фаворитом в матче, то лишь с небольшим преимуществом.

Команды последний раз в официальных матчах встречались в 1987 году, и тогда в двухматчевом противостоянии Брюгге вышел победителем с общим счетом 5:2. Также стоит отметить, что обе команды находятся в хорошей форме, возглавляя турнирные таблицы в своих чемпионатах.

Тем не менее, у Брюгге есть проблема в лице серьезных кадровых потерь в связи с коронавирусом. Известно, что ряд игроков продолжают находится на карантине, в том числе и основной голкипер — Симон Миньоле. Состав Зенита более сбалансированный, что, пожалуй, позволит им удерживать статус фаворита.

Ориентировочный состав:

Зенит: Кержаков — Караваев, Ловрен, Ракицкий, Круговой — Кузяев, Барриос, Дриусси, Оздоев — Азмун, Ерохин

Брюгге: Хорват — Мата, Мехеле, Рикка, Соболь — Вормер, Ритс, Ванакен — Деннис, Окереке, Диатта

Не сыграют: Сантос — Коссуну, Миньоле, Дели, Крменчик