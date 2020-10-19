Пресс-конференция Мирчи Луческу перед матчем с Ювентусом

Вашему вниманию видео с комментариями наставника сборной Украины о следующем поединке Лиги чемпионов.

Динамо вскоре проведет первый поединок в рамках группового этапа Лиги чемпионов-2020/21, а соперником "бело-синих" станет туринский Ювентус.

В преддверии этого матча состоится пресс-конференция главного тренера Динамо Мирчи Луческу, которая начнется сегодня, 19 октября, в 17:00 по киевскому времени.

Напомним, что матч Динамо — Ювентус состоится во вторник, 20 октября, в 19:55 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляция, которая будет доступна на Football.ua.