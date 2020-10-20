Аякс — Ливерпуль: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Вашему вниманию котировки букмекеров на поединок в Амстердаме.

В среду, 21-го октября, состоится поединок группового этапа Лиги чемпионов между именитыми соперниками — Аяксом и Ливерпулем.

Букмекеры уверены в преимуществе Ливерпуля в грядущем противостоянии. Так, компания Parimatch оценивает победу "красных" коэффициентом 1,74.

На то, что Аякс выйдет победителем в матче, предлагается коэффициент 4,30. Ничейный результат представлен аналогично — 4,30.

Матч Аякс — Ливерпуль начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.