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Луческу: Сталкивался с Месси и Роналду много раз, а мои игроки — только встретятся

18 октября 2020

Мирча Луческу, ФК Динамо

Румынский специалист охарактеризовал сильные стороны футболистов.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу поделился своим мнением о Лионеле Месси и Криштиану Роналду, с которыми киевлянам предстоит встретиться в групповом этапе Лиги чемпионов.

"Я сталкивался с ними много раз, а вот мои игроки – нет. Скоро они с ними встретятся. Я должен объяснить своим футболистам, что это за соперники.

Месси – невысокий футболист, который отлично действует в ограниченном пространстве благодаря ускорениям, уверенности в себе, дриблингу и прочему.

Роналду – игрок другого типа, который очень любит забивать, но ему требуется больше пространства. Ему требуется помощь партнеров по команде. Месси же многое может сделать самостоятельно.

Роналду тоже может работать самостоятельно в штрафной площади или в пределах 20 метров от ворот, но он извлекает пользу из пространства, которое создают другие игроки и забивает.

Они разные, но очень сильные игроки", – рассказал Луческу в интервью официальному сайту УЕФА.

Динамо стартует в новом розыгрыше Лиги чемпионов 20 октября, домашним матчем с Ювентусом.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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