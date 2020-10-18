Луческу: Надеюсь, что Пирло ждет великая тренерская карьера

Румынский тренер прокомментировал свою работу с Андреа Пирло.

Мирча Луческу перед поединком первого тура группового этапа рассказал о том, как работал с молодым Пирло, который уже вскоре будет противостоять румыну во главе Ювентуса.

Полузащитник дебютировал в большом футболе именно под руководством Мирчи Луческу.

"Он уже был зрелым, невероятным игроком. Зрелым, как сейчас. Помню, как отправился в Виареджо посмотреть матч с его участием, и назад мы ехали вместе. Проговорили тогда часа два. Я понял, что это очень спокойный, уравновешенный парень. У меня всегда были хорошие отношения с талантливыми игроками. Я старался наблюдать за Пирло как можно больше", — приводит слова Луческу официальный сайт УЕФА.

"Когда я понимаю, что игрок может сделать отличную и долгую карьеру в футболе, я защищаю его от всех остальных. Игроки постарше таких не очень любят — молодых, талантливых и одаренных. Ветераны начинают их поддушивать, жестко с ними играть, но я моментально это пресекаю. Поэтому я говорил: "Продолжай делать то, что у тебя хорошо получается". Если молодому талантливому игроку в этом возрасте дать раскрыться и почувствовать вдохновение, постепенно он превращается в креативного мастера. Пирло пережил период созревания очень быстро. Это творческий игрок, игрок инстинктов".

"Он был не только творческим игроком, но и превосходным организатором, а это еще одно ценное качество. Он делал это по мере своего развития благодаря своим личностным качествам. Его личность всегда демонстрировала, кто лидер, а он — настоящий лидер. Это очень помогло ему стать тем, кем он является сегодня — тренером такой замечательной команды, как Ювентус. Команды, которая всегда обязана быть на первых местах и не имеет права на обратное. Таким и был Пирло в юности.

Я впервые увидел его на Сан-Филиппо, это стадион юношеской команды. Пирло уже играл в более старшей возрастной группе. Кто-то сказал мне, что будет играть выдающийся футболист, вот я и пошел. И сразу понял, о ком идет речь. Он играл очень просто, а потом вдруг создавал что-то невероятное, производя впечатление на всех. Пирло любым действием привлекал к себе всеобщее внимание. Потом мы вместе работали в Интере, и я следил за его дальнейшей карьерой. Всегда слежу за тем, как складываются дела у моих бывших игроков".

Однажды Пирло попросили назвать тренеров, которые оказали на него наибольшее влияние. Он тут же ответил: "Луческу. Это маэстро". Мирча считает, что это не соответствует действительности.

"Я никакой не маэстро! Горд слышать это и должен поблагодарить его. Сейчас думаю о том, что когда юный игрок дебютирует в профессиональном футболе, память об этом остается с ним на всю жизнь. Где это было, кто был тренером, над чем в основном работали на тренировках и какие советы давал наставник... Я по-прежнему близок с Пирло, пусть мы и на расстоянии. Очень надеюсь, что его ждет великая тренерская карьера".

Также румынский тренер поделился ожиданиями от поединка против туринцев.

"Жду от Ювентуса атакующий футбол. Атакующий, но сбалансированный. Это не будет просто импровизация. В современном футболе нет места импровизации, если только не заложен необходимый фундамент. Если он есть, можно импровизировать сколько угодно. Но без него положение вещей заметно усложняется. Так что Пирло ставит команде атакующую, но хорошо организованную игру, которая нацелена на результат".

Игра Динамо – Ювентус начнется в 19:55 20 октября. Текстовая онлайн-трансляция киевского матча будет доступна на Football.ua.