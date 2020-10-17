Реал — Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов

Донецкий Шахтер встретится с Реалом в матче Лиги чемпионов.

В среду, 21 октября, в Мадриде состоится поединок первого тура группового раунда Лиги чемпионов между Реалом и Шахтером. Встреча состоится на стадионе имени Альфредо Ди Стефано.

Стартовый свисток прозвучит в 19:55 по киевскому времени.

Букмекеры в предстоящем матче уверенно прогнозируют успех "королевскому клубу.

Так, в компании Parimatch, на победу Реала можно сделать ставку с коэффициентом 1,22.

В то же время подопечные Луиша Каштру, если победят, то могут увеличить вашу ставку в 11,5 раз. Ничейный результат здесь оценили в 6,90.

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