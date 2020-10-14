Суркис: У Ювентуса есть кем заменить Роналду

Президент Динамо высказался о положительном тесте на коронавирус у лидера туринского клуба.

У лидера Ювентуса Криштиану Роналду диагностировали коронавирус, из-за чего он не сыграет против Динамо в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Президент киевского клуба Игорь Суркис рассказал, поможет ли отсутствие португальца "бело-синим" в предстоящем противостоянии.

"Я расстраиваюсь, когда вообще кто-то болеет. Желаю этому великому футболисту скорейшего выздоровления, а также всем игрокам обходиться без травм, ведь они дарят нам спектакль".

"С Роналду Ювентус — это одна команда, без него – совсем другая. Но им есть, кем его достойно заменить. Это у нас, если выпадает два футболиста, уже тяжело найти им равноценную замену. А у них таких проблем нет".

"Но я надеюсь на наших парней, которых подготовит Луческу, на то, что они выйдут на поле и дадут такой же бой Ювентусу, какой они дали сборной Испании", — приводит слова Игоря Суркиса официальный сайт Динамо.

Напомним, матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между Динамо и Ювентусом состоится во вторник, 20 октября, в 19:55 по киевскому времени.