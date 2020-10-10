Куман: Теоретически, Барселона самая сильная в своей группе Лиги чемпионов

Наставник оценил шансы своего коллектива.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман заявил, что считает свою команду сильнейшей в квартете Лиги чемпионов, где также выступают Ювентус, Ференцварош и киевское Динамо.

"Это очень важное соревнование. Теоретически, мы лучшие в своей группе, но мы должны это доказать. Мы начнем дома с Ференцварошем, это важная игра. Мы должны хорошо подготовиться и проанализировать наших соперников".

"Ювентус» каждый год показывает, что у него сильная команда с опытом и такой великий игрок в составе, как Криштиану Роналду. У нас есть Пьянич, который может дать нам больше информации о своей бывшей команде", — сказал Куман официальному каналу клуба.

Ранее специалист рассказал о причинах, почему Барселона не смогла приобрести всех желаемых игроков в трансферное окно.