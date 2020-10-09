Ман Сити заявил Зинченко на Лигу чемпионов в качестве полузащитника

Украинец попал в список игроков английского клуба для участия в турнире.

Манчестер Сити огласил заявку команды на групповой турнир Лиги чемпионов, сообщает официальный твиттер английского клуба.

Главный тренер Пеп Гвардиола включил в заявку "горожан" и Александра Зинченко. Стоит отметить, что украинец значится как полузащитник, хотя обычно выступает на позиции левого защитника.

Вратари: Эдерсон, Зак Стеффен, Скотт Карсон

Защитники: Кайл Уокер, Жоау Канселу, Джон Стоунз, Эмерик Лапорт, Натан Аке, Бенжамен Менди, Рубен Диаш

Полузащитники: Илкай Гюндоган, Родри, Кевин де Брюйне, Бернарду Силва, Фернандиньо, Александр Зинченко, Рияд Марез

Нападающие: Рахим Стерлинг, Габриэл Жезус, Серхио Агуэро, Ферран Торрес

В Лиге чемпионов Сити попал в группу С, где встретится с Марселем, Порту и Олимпиакосом.

Ранее сообщалось, что Ман Сити отказался подписывать Тальяфико, сделав ставку на Зинченко и Менди.