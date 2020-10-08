В Лиге чемпионов-2020/21 будут платить по 2,7 млн евро за победу на групповом этапе

08 октября 2020

ФК Шахтер

Стал известен размер премиальных, которые могут получить участники ЛЧ нынешнего сезона.

Все участники Лиги чемпионов в сумме получат 1,95 млрд евро. За участие в групповом этапе каждый клуб гарантированно получит 15,25 млн евро, сообщил официальный сайт УЕФА.

Каждая победа на групповом этапе будет приносить клубам по 2,7 млн евро, ничья – по 0,9 млн. В случае ничьей еще 0,9 млн пойдут в специальный призовой фонд, который будет перераспределен среди участников группового этапа пропорционально количеству побед.

Выход из группы принесет клубам по 9,5 млн евро, выход в четвертьфинал – еще 10,5 млн, в финал – 12 млн, победа в финале – 4 млн евро.

Еще 585 млн евро распределят на основании выступлений клубов за последние 10 лет. Наименее успешный получит одну долю этой суммы – 1,108 млн евро, а самый успешный – 32 доли (35,46 млн).

Последней статьей доходов станет маркетинговый пул, равный 292 млн евро. Все будет зависеть от "веса" каждого телевизионного рынка в Лиге чемпионов. Его доля будет разделена между представителями страны в ЛЧ.

Динамо стартует в Лиге чемпионов домашним матчем против Ювентуса 20 октября, а Шахтер сыграет с Реалом 21 октября на выезде.

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