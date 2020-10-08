В Лиге чемпионов-2020/21 будут платить по 2,7 млн евро за победу на групповом этапе

Стал известен размер премиальных, которые могут получить участники ЛЧ нынешнего сезона.

Все участники Лиги чемпионов в сумме получат 1,95 млрд евро. За участие в групповом этапе каждый клуб гарантированно получит 15,25 млн евро, сообщил официальный сайт УЕФА.

Каждая победа на групповом этапе будет приносить клубам по 2,7 млн евро, ничья – по 0,9 млн. В случае ничьей еще 0,9 млн пойдут в специальный призовой фонд, который будет перераспределен среди участников группового этапа пропорционально количеству побед.

Выход из группы принесет клубам по 9,5 млн евро, выход в четвертьфинал – еще 10,5 млн, в финал – 12 млн, победа в финале – 4 млн евро.

Еще 585 млн евро распределят на основании выступлений клубов за последние 10 лет. Наименее успешный получит одну долю этой суммы – 1,108 млн евро, а самый успешный – 32 доли (35,46 млн).

Последней статьей доходов станет маркетинговый пул, равный 292 млн евро. Все будет зависеть от "веса" каждого телевизионного рынка в Лиге чемпионов. Его доля будет разделена между представителями страны в ЛЧ.

Динамо стартует в Лиге чемпионов домашним матчем против Ювентуса 20 октября, а Шахтер сыграет с Реалом 21 октября на выезде.