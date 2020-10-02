Срна: Это одна из самых тяжелых групп, которую Шахтер когда-либо получал в Лиге чемпионов

Директор "горняков" высказался о результатах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Шахтеру в групповом этапе Лиги чемпионов предстоит встретиться с мадридским Реалом, миланским Интером и гладбахской Боруссией.

Директор по футболу донецкого клуба Дарио Срна поделался впечатлениями от результатов жеребьевки.

"Это одна из самых тяжелых групп, которую Шахтер когда-либо получал в Лиге чемпионов. Но мы понимали, что в таком турнире легких соперников не бывает. Все находятся в одинаковых условиях, нужно выходить и играть, биться за свои очки".

"Реал, Интер, Шахтер, Боруссия М – это команды, которые имеют опыт выступления в Лиге чемпионов. Мы уже играли и с Реалом, и с Интером. С Менхенгладбахом еще нет. Повторюсь, это одна из самых сложных групп, которые Шахтер получал. Будет очень тяжело, но мы будем биться за свои очки и проход дальше".

Это хорошая команда, которая уже на протяжении нескольких лет демонстрирует качественный футбол. Будет интересно, важно сделать анализ и двигаться дальше. Я могу пообещать всем, что никто не сможет легко отобрать очки у Шахтера", — приводит слова Срны официальный сайт Шахтера.

Напомним, что Шахтер сможет провести матчи Лиги чемпионов со зрителями на трибунах.