Динамо узнало соперников по группе Лиги чемпионов

Киевляне проведут поединки против Барселоны, Ювентуса и Ференцвароша.

В Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21, в котором Динамо узнало своих соперников.

Таким образом, киевляне попали в группу , где противостоять команде Луческу будут туринский Ювентус, Барселона и Ференцварош.

Напомним, Динамо прошло в групповой этап Лиги чемпионов впервые за четыре года, пройдя в квалификационных раундах АЗ и Гент.

Поединки группового этапа пройдут в шесть туров:

Тур 1: 20/21 октября

Тур 2: 27/28 октября

Тур 3: 3/4 ноября

Тур 4: 24/25 ноября

Тур 5: 1/2 декабря

Тур 6: 8/9 декабря

Расписание матчей Динамо станет известно позже.