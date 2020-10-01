Динамо узнало соперников по группе Лиги чемпионов

В Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21, в котором Динамо узнало своих соперников.
Таким образом, киевляне попали в группу , где противостоять команде Луческу будут туринский Ювентус, Барселона и Ференцварош.
Напомним, Динамо прошло в групповой этап Лиги чемпионов впервые за четыре года, пройдя в квалификационных раундах АЗ и Гент.
Поединки группового этапа пройдут в шесть туров:
Тур 1: 20/21 октября
Тур 2: 27/28 октября
Тур 3: 3/4 ноября
Тур 4: 24/25 ноября
Тур 5: 1/2 декабря
Тур 6: 8/9 декабря
Расписание матчей Динамо станет известно позже.