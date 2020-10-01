Лучшие и худшие группы для Динамо и Шахтера: выбор редакции Football.ua

Николай Балецкий, Александр Пузик, Евгений Музыка, Алексей Мацкевич и Сергей Горбаченко поделились своими предпочтениями по жеребьевке Лиги чемпионов.

Уже сегодня, 1 октября, Динамо и Шахтер узнают своих соперников в группе Лиги чемпионов. Спектр и уровень потенциальных соперников довольно разнообразен — жребий может выпасть любым: от абсолютно проходного квартета до группы смерти. Редакция Football.ua делится своими предпочтениями по жеребьевке.

Оговорюсь сразу: я не видел пожеланий других авторов текста, поэтому прошу понять и простить, если где-то мысли будут совпадать. Шахтер и Динамо не могут встретиться с представителями своих корзин, друг с другом, а также с российскими Зенитом, Локомотивом и Краснодаром.

Соперники для Динамо

Перейдем к разговору о группе для Динамо. Из первой группы киевлянам хотелось бы заполучить Порту – будем откровенны, о "драконах" и Зените мечтают все, но второй по понятным причинам нам не светит. Почему Порту Динамо, а не Шахтеру? Потому что у "бело-синих" будет еще мощнейший соперник из второй корзины.

А из второй корзины было бы интересно посмотреть на Манчестер Сити. "Горожане" уже заняли второе место в АПЛ, лишь бы не играть с Шахтером в четвертый раз за четыре года, но кто сказал, что Украина их просто так отпустит? Если серьезно, то хотелось бы сравнить игру "горняков" против "горожан" и Динамо против все той же команды Пепа Гвардиолы.

Четвертая корзина – естественно, Ференцварош. Возвращение в Киев Сергея Реброва и Игоря Харатина (воспитанника Динамо, между прочим) – что еще нужно для прекрасной вывески?

Кого не хотелось бы заполучить Динамо? Бавария (Барселона, Шальке и пол-Европы поймут), Барселона (не хочется попадать под руку после очередной встречи каталонцев и мюнхенцев) и Марсель (на бумаге сильнейшая вместе с Боруссией М команда четвертого октета, но немцы в нашей "группе смерти" уже есть).

Лучшая группа для Динамо: Порту, Манчестер Сити, Динамо, Ференцварош.

Худшая группа для Динамо: Бавария, Барселона, Динамо, Марсель.

Соперники для Шахтера

Будем откровенны: очки в матчах с любым из шести представителей первой корзины (не считаем Зенит и "отданный" Динамо Порту) будут считаться едва ли не подвигом для чемпионов Украины. Быть может, имя Севильи выглядит несколько скромнее, но мы уже видели разницу результатов "горняков" и "нервионцев" в матчах с Интером. Поэтому из этого октета выберем Ливерпуль – с "красными" дончане не встречались никогда.

В третьей корзине "сладким" вариантом выглядит Олимпиакос и я наверняка не буду оригинален, написав, что хочу в соперники Шахтеру именно его. Но не стоит закидывать греков шапками (или это теперь к Динамо?), ведь даже в прошлом розыгрыше Лиги Европы эта команда выбила из турнира Арсенал.

Четвертым соперником можно было бы пожелать теоретически самый слабый Мидтьюлланд, но есть кое-что поинтереснее: Брюгге, за который выступает принадлежащий Шахтеру Эдуард Соболь. Скорее всего, в арендном договоре прописана возможность использовать его против "горняков", но за дополнительную плату. Деньги лишними не будут, либо же Брюгге лишится важного игрока на матчи с Шахтером, что тоже не так плохо с точки зрения выхода из группы.

Кого не хотелось бы заполучить Шахтеру? ПСЖ (пусть скандалы остаются во Франции), Интер (тут все понятно, да?), Боруссия М (аналогично Марселю в группе Динамо).

Лучшая группа для Шахтера: Ливерпуль, Шахтер, Олимпиакос, Брюгге.

Худшая группа для Шахтера: ПСЖ, Шахтер, Интер, Боруссия М.

Соперники для Динамо

Из первой корзины многие хотят видеть в соперниках Порту или же Севилью. Мне бы хотелось видеть максимально топовую команду. Ливерпуль, Реал, Бавария. Подойдут все. Но я делаю ставку на туринский Ювентус во главе с легендарным Криштиану. Не так давно Роналду уже имел неприятный опыт на НСК Олимпийский в составе сборной Португалии. Почему бы не продолжить традицию?

Из второй корзины хотелось бы видеть дортмундскую Боруссию. Немецкий гранд европейского футбола – это та команда, которая обладает определенной магией и их приезд мог бы стать неоценимым опытом для футболистов Динамо. Да и не выглядит Боруссия сейчас коллективом, с которым лучше не выходить на одно футбольное поле.

Из четвертой корзины хотелось бы увидеть Брюгге. В прошлом году Динамо не сумело попасть в групповой этап как раз из-за этих бельгийцев. Есть предчувствие, что и с этими бельгийцами Мирча Луческу придумал бы, что делать.

Кого не хотелось бы заполучить Динамо? Из первой и второй корзины хочу видеть сильных и "породистых" соперников, а вот получить немцев из четвертой нежелательно, потому как выход в ЛЕ сразу под угрозой.

Лучшая группа для Динамо: Ювентус, Боруссия Д, Динамо, Брюгге.

Худшая группа для Динамо: Порту, Аякс, Динамо, Боруссия М.

Соперники для Шахтера

Из первой корзины в соперники "горнякам" я бы желал французский ПСЖ с их россыпью звездных футболистов. Отличная возможность показать себя на фоне очень сильных игроков. Если же Матвиенко удастся остановить Мбаппе и Неймара, то им заинтересуется не только лондонский Арсенал. Такой уровень индивидуального мастерства, который сконцентрирован в Париже, не собран на данный момент нигде.

Из третьей корзины не хочется итальянцев. Постоянно жребий подкидывает их Шахтеру. Последний горький опыт с Аталантой показывает, что лучше их обходить стороной. Лейпциг тоже выглядит жутким вариантом, а вот на симпатичный Зальцбург в противостояниях с Шахтером было бы очень интересно глянуть.

Из четвертой корзины, конечно же, от всей души желаю «оранжево-черным» попасть на Ференцварош Сергея Реброва. Тут и объяснять не надо, сколько же будет крутых историй перед противостоянием – это и динамовец Ребров, который сам начинал в Шахтере. Это и Зубков, который ранее был игроком Шахтера. Одним словом, очень надо, господа жеребьевщики!

Кого не хотелось бы заполучить Шахтеру? Бавария сейчас выглядит тем коллективом, который вполне может замахнуться на максимальный результат в группе ЛЧ. Интер в прошлом году испортил Шахтеру евросезон, и ту встречу вспоминать не хочется. Крайне неудачным из четвертой корзины будет французский Марсель, который лихо начал сезон и будет маложеланным соперником из четвертой корзины абсолютно для всех.

Лучшая группа для Шахтера: ПСЖ, Шахтер, Зальцбург, Ференцварош.

Худшая группа для Шахтера: Бавария, Шахтер, Интер, Марсель.

Соперники для Динамо

Одна из главных задач на сезон для Динамо Киев было попадание в групповой раунд Лиги чемпионов. Вторая – победа в чемпионате. С первой киевляне удачно справились и вернули главный европейский турнир среди клубов в родной город. Учитывая, что оказалось в третьей корзине, не жду легких соперников. Да и для клуба игры с сильными соперниками станет хорошим опытом. Хотелось бы, чтобы клуб вышел из группы в плей-офф, но и участие в позже в Лиге Европы будет приемлемым результатом.

Из первой корзины хотелось бы, чтобы Динамо выпал Ювентус. Считаю, что это одна из лучших команд сейчас. Именно в матчах с этим соперником можно проверить не только свою реальную силу, но и набраться, пусть и небольшого, опыта.

Во второй корзине мне интересен Манчестер Юнайтед. Эта команда не может похвастаться стабильностью. Возможно, с этим соперником Динамо в двух матчах сможет взять очки.

А в конце, пусть выпадет Ренн. Неплохая команда, с которой по силе Динамо побороться за Лигу Европы.

Лучшая группа для Динамо: Ювентус, Манчестер Юнайтед, Динамо, Ренн.

Соперники для Шахтера

Что касается Шахтера, то донецкому клубу будет тоже непросто. Несмотря на то что «горняки» оказались во второй корзине, в этой лиге чемпионов во всех корзинах есть сильные команды. Зная амбиции клуба, будет интересно наблюдать, сможет ли Шахтер выйти из группы в плей-офф Лиги чемпионов.

Для команды Каштру хотелось бы, чтобы выпали Реал, Лацио и Ференцварош. С мадридским клубом можно в двух матчах как минимум взять очко, с Лацио попытаться взять 6. Венгерский клуб в этой подборке "темная лошадка", да и Ребров знает стиль игры Шахтера. Противостояние этих команд точно стало бы очень захватывающим.

Лучшая группа для Шахтера: Реал, Шахтер, Лацио, Ференцварош.

Впервые за пять лет нашу страну в Лиге чемпионов представят сразу две команды, и это не может не интриговать. К сожалению, и Шахтер, и Динамо на данный момент испытывают колоссальные игровые проблемы и есть опасения, что обе наши команды могут оказаться в этом сезоне "мальчиками для битья". С другой стороны, мы можем рассчитывать на опыт. Опыт Шахтера, как команды в целом и опыт Мирчи Луческу, как тренера.

Теперь чуть конкретнее. Лично мне, как любителю испанского футбола, хотелось бы увидеть в соперниках Шахтера и Динамо представителей Ла Лиги. Севилья — идеальный вариант из первой корзины. Реал — интересно, но бесперспективно. Если брать не испанцев, то здесь я никого не удивлю, сказав, что самый "сладкий" вариант — это Порту.

Из второй корзины в соперниках Динамо не хотелось бы видеть Манчестер Сити. По той простой причине, что Хосеп Гвардиола и его коллектив за последние годы приезжал в Украину уж слишком часто. Для Шахтера по той же причине из третьей корзины не хотелось бы Аталанту. Прекрасный вариант — Олимпиакос, худший — Интер.

Из четвертой корзины, самой собой, хочется самых слабых соперников. Для того, чтобы у наших команд были шансы хотя бы на третье место и продолжение борьбы в еврокубках. Таковыми я вижу Брюгге, Мидтьюлланнд и Ференцварош. Остальные варианты из четвертой корзины будут для нас плохими.

Лучшая группа для Динамо: Порту, Аякс, Динамо, Мидтьюлланнд (вот это группа!)

Худшая группа для Динамо: Ливерпуль, Барселона, Динамо, Боруссия М

Лучшая группа для Шахтера: Севилья, Шахтер, Олимпиакос, Брюгге (вот это группа! [2])

Худшая группа для Шахтера: Бавария, Шахтер, Интер, Марсель

Соперники для Динамо

В первой корзине есть две опции, после которых не хотелось бы застрелиться — Порту и Севилья. Рискну выбрать испанцев в качестве "лучшего" соперника для киевлян. Севилья — победитель Лиги Европы, обыграла Интер, который размазал Шахтер и все такое. Но! Если мы говорим о стилистических особенностях, то команда Юлена Лопетеги очень прагматична, часто использует банальные навесы с флангов, чтобы доставить мяч в штрафную площадь. Наверняка, очень удобно будет обороняться против них низким блоком.

Во второй корзине, кажется, соперники еще сильнее, чем в первой. По крайней мере там нет команд уровня Порту и Севильи. Разве что Аякс, который распродал большинство своих звезд. Нидерландский клуб ждет перестройка, но главный актив Аякса остался – Эрик тен Хаг. Поэтому, здесь отдам предпочтение Аяксу. Все же Ман Сити, Барселона, Атлетико выглядят явно сильнее.

Объективно говоря, Динамо, скорее всего, будет бороться за третье место и плей-офф Лиги Европы. Здесь несколько сентиментальный выбор в плане красивой истории — Сергей Ребров сыграет против своей бывшей команды и так далее. Ференцварош впервые за 25 лет пробился в основной турнир Лиги чемпионов и, несмотря на чудеса, которые творит в Венгрии Ребров, эта команда одна из двух-трех самых слабых в этом розыгрыше.

Кого не хотелось бы заполучить Динамо? Бавария невероятна сильна, наверное, лучшая команда мира на данный момент. Попасть под такой немецкий каток не хотелось бы. Такая же ситуация и с Манчестер Сити. Команда Пепа Гвардиолы последним временем слишком часто зачастила в Украину и очень уверенно справлялась с Шахтером. Поэтому хватит. Наверное, Боруссия М — самый сильный соперник из четвёртой корзины. Но мы уже выбрали Баварию из первой корзины. Поэтому, второй по силе в этой компании — Марсель.

Лучшая группа для Динамо: Севилья, Аякс, Динамо, Ференцварош.

Худшая группа для Динамо: Бавария, Манчестер Сити, Марсель.

Соперники для Шахтера

Из первой корзины пожелал бы, чтобы "горнякам" выпал Порту. Учитывая, что Севилью мы отдали на растерзание Динамо, то португальцы остаются Шахтеру.

В третьей корзине несколько старых знакомых команды Луиша Каштру — Интер и Аталанта. Наверное, после матчей с этими командами у болельщиков Шахтера не лучшие воспоминания. Самым "сладким" соперником выглядит Олимпиакос. Но тогда бы Шахтеру очень крупно повезло. Я же остановлю свой выбор на Лацио. Римляне в прошлом сезоне до карантина вроде бы боролись за скудетто и шли очень близко с Ювентусом, но потом посыпались и, похоже, никак не могут прийти в себя. На старте сезона несколько "серая" победа над Кальяри и крупное поражение от Аталанты. Пока что команда Симоне Индзаги не в лучшем состоянии.

Из последней корзины слабейшим соперником кажется Истанбул. Именно туркам и отдам свое предпочтение.

Кого не хотелось бы заполучить Шахтеру? Ливерпуль Юргена Клоппа — абсолютный топ. Первые матчи в АПЛ демонстрируют, что команда в полном порядке. Интер лишь усилился летом новыми футболистами. Команда выглядит явно не слабее, чем была в прошлом розыгрыше ЛЕ. Боруссия М выдается самой сильной командой в четвёртой корзине.

Лучшая группа для Шахтера: Порту, Шахтер, Лацио, Истанбул.

Худшая группа для Шахтера: Ливерпуль, Шахтер, Интер, Боруссия М.

Суммарный вариант редакции Football.ua

Как видим, где-то мнения редакции Football.ua различались, но были и часто встречающиеся варианты. Исходя из количества упоминаний, мы можем составить итоговые варианты наиболее желанных и самых нежеланных соперников для наших команд.

Группа Динамо. Самый желанный вариант: Порту/Ювентус (по 2 голоса), Аякс (2), Динамо, Ференцварош (2).

Группа Динамо. "Адский" вариант: Бавария (2), Барселона (2), Динамо, Марсель/Боруссия М (по 2).

Группа Шахтера. Самый желанный вариант: ? (все варианты разные), Шахтер, Олимпиакос/Лацио (по 2), Брюгге/Ференцварош (по 2).

Группа Шахтера. "Адский" вариант: Бавария (2), Шахтер, Интер (4), Марсель/Боруссия М (по 2).

А кого в соперниках наших клубов желаете и не желаете видеть вы?