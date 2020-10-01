лента новостей

01:28

Стали известны все корзины при жеребьевке Лиги чемпионов

23:59

Стали известны три последних участника группового этапа Лиги чемпионов

14:47

Суркис — Реброву: Надеюсь, Ференцварош снова сыграет против Динамо в финале еврокубка

13:50

Бущан — лучший игрок матча Динамо — Гент по версии читателей Football.ua

13:14

Карантин — не помеха: как фанаты Ференцвароша отпраздновали с Ребровым выход в Лигу чемпионов

12:45

Луческу выявил сильные стороны Гента и нейтрализовал их: анализ матча

12:43

Миколенко: Вроде бы и выиграли со счетом 3:0, но могли пропускать много мячей, много ошибок было

10:57

Караваев: Если выполняем требования тренера, это приносит результат

10:42

Луческу: Я нахожусь в Динамо, чтобы побеждать и создать команду, которая будет побеждать

10:31

Как Ференцварош с Ребровым пробился в ЛЧ — обзор матча с Мольде