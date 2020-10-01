Стали известны все корзины при жеребьевке Лиги чемпионов

Определились все клубы, которые продолжат выступления в Лиге чемпионов, но уже на групповом этапе.
Корзина 1: Бавария, Севилья, Реал, Ливерпуль, Ювентус, ПСЖ, Зенит, Порту.
Корзина 2: Барселона, Атлетико, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Шахтер, Боруссия Д, Челси, Аякс.
Корзина 3: Динамо, РБ Зальцбург, РБ Лейпциг, Интер, Олимпиакос, Лацио, Краснодар, Аталанта.
Корзина 4: Локомотив, Марсель, Брюгге, Мидтьюлланнд, Боруссия М, Истанбул, Ренн, Ференцварош.
Напомним, что жеребьевка состоится в четверг, 1 октября. Начало трансляции в 18:00.