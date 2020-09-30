лента новостей

13:50

Бущан — лучший игрок матча Динамо — Гент по версии читателей Football.ua

13:14

Карантин — не помеха: как фанаты Ференцвароша отпраздновали с Ребровым выход в Лигу чемпионов

12:45

Луческу выявил сильные стороны Гента и нейтрализовал их: анализ матча

12:43

Миколенко: Вроде бы и выиграли со счетом 3:0, но могли пропускать много мячей, много ошибок было

10:57

Караваев: Если выполняем требования тренера, это приносит результат

10:42

Луческу: Я нахожусь в Динамо, чтобы побеждать и создать команду, которая будет побеждать

10:31

Как Ференцварош с Ребровым пробился в ЛЧ — обзор матча с Мольде

10:27

Жеребьевка Лиги чемпионов-2020/21: когда и где

08:35

Луческу стал самым возрастным тренером в истории Лиги чемпионов

07:53

Пластун: Абсолютно неважно, сколько мы там били по воротам Динамо