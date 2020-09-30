Бущан — лучший игрок матча Динамо — Гент по версии читателей Football.ua

В ответном поединке квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов Динамо обыграло Гент, пройдя в групповой этап турнира.
После поединка Football.ua провел опрос, кого вы считаете лучшим футболистом в составе киевлян в прошедшем матче.
Безоговорочную победу одержал голкипер Георгий Бущан, который набрал 61,8% от общего числа голосов. На втором месте — автор первого гола Виталий Буяльский (15,7%). Тройку замкнул Владислав Супряга — 13%.
Ранее свое мнение о поединке на пресс-конференции высказал главный тренер Динамо Мирча Луческу.