Луческу не внес изменений в стартовый состав перед ответной игрой с Гентом

Стали известны стартовые составы команд для поединка ответного поединка плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором сыграют киевское Динамо и бельгийский Гент.

В одном шаге от группового этапа Лиги чемпионов УЕФА находится киевское Динамо, при этом стартуя с более удачной позиции, нежели соперник по дуэли — бельгийский Гент, за счет выездной победы 2:1.

Со стороны Мирчи Луческу в стартовом составе Динамо на предстоящую игру не последовало изменений, в то время как бельгийский клуб компенсировал отсутствие травмированного Яремчука и дисквалифицированного Безуса полностью обновленной тройкой атакующих полузащитников. При этом, в центре обороны свое место удалось сохранить Пластуну.

Динамо: Бущан — Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев — Сидорчук — Родригес, Шапаренко, Буяльский, Де Пена — Супряга.

Запасные: Бойко, Вербич, Шепелев, Соль, Цыганков, Андриевский, Сирота.



Гент: Руф — Кастро-Монтес, Пластун, Нгадеу-Нгаджу, Фортуна — Овусу, Дорш — Букари, Кляйндинст, Ньянгбо — Депуатр.

Запасные: Коосеманс, Мохаммади, Ботака, Самуаз, Маррех, Кумс, Годо.



Матч Динамо — Гент начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.