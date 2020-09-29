Ребров: Главное противостояние будет не с Мольде, а с самими собой

Наставник Ференцвароша высказался об ответном поединке против Мольде в квалификации Лиги чемпионов.

Ференцварош сойдется в противостоянии с Мольде в ответном поединке плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Главный тренер венгерского клуба Сергей Ребров поделился ожиданиями от предстоящего поединка.

"Я спросил у подопечных: "Кто из вас играл в Лиге чемпионов?". Такой у нас лишь один – Зубков выходил в групповой этап с Шахтером. Поэтому мне не нужно мотивировать команду – каждый из них понимает, какой шанс имеет".

"Главное противостояние будет не с Мольде, а с самими собой. Если футболисты справятся с давлением, то мы пройдем дальше. У нас есть сумасшедший потенциал. Верю, смогу найти правильные слова, чтобы мы показали футбол лучше, чем в Норвегии".

"С Динамо я попадал в Лигу чемпионов напрямую. С Ференцварошем мы прошли уже три раунда, где играли с чемпионами своих стран. Сейчас может пройти и четвертую стадию. Такой успех будет очень дорого стоить", — приводит слова Реброва сайт телеканалов Футбол 1/2/3.

Напомним, матч Ференцварош — Мольде состоится во вторник, 29 сентября, в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча этих команд в Норвегии завершилась результативной ничьей со счетом 3:3.