Кендзера: Защита Динамо выглядит неплохо, хочется доказать это на поле

Польский защитник высказался об ответном матче с Гентом в квалификации Лиги чемпионов.

Динамо встретится с Гентом в рамках ответного поединка плей-офф квалификации Лиги чемпионов, по итогам которого определится участник группового этапа турнира. Защитник киевского клуба Томаш Кендзера поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Конечно, мы готовы. Для нас это одна из важнейших игр в сезоне. Хотим победить и попасть в Лигу чемпионов. Думаю, защита Динамо выглядит неплохо. Хочется доказать это на поле.

"Удерживать счет или побеждать? Мы хотим пройти в групповой раунд. А как получится, увидим в день матча", — заявил Кендзера в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Динамо – Гент состоится во вторник, 29 сентября и начнется в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Первая встреча этих команд в Бельгии завершилась победой киевлян с минимальным преимуществом в счете (2:1).