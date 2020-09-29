Харатин: Три пропущенных гола в первом матче с Мольде — это слишком

Украинский хавбек высказался об ответном поединке против Мольде в квалификации Лиги чемпионов.

Ференцварош сойдется в противостоянии с Мольде в ответном поединке плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Украинский полузащитник венгерского клуба Игорь Харатин поделился ожиданиями от предстоящего поединка.

"Впереди нас ждет домашний матч, поэтому должны быть смелыми. Особенно это касается атаки, потому что в Норвегии сыграли недостаточно остро впереди".

"Вместе с тем нужно надежнее действовать в обороне, потому что три гола, которые мы пропустили от Мольде в первом матче, – это слишком", — заявил Харатин в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Ференцварош — Мольде состоится во вторник, 29 сентября, в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча этих команд в Норвегии завершилась результативной ничьей со счетом 3:3.