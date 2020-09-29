Супряга: Гент будет играть в Киеве совсем иначе

Украинский нападающий высказался об ответном матче с Гентом в квалификации Лиги чемпионов.

Динамо встретится с Гентом в рамках ответного поединка плей-офф квалификации Лиги чемпионов, по итогам которого определится участник группового этапа турнира. Нападающий киевского клуба Владислав Супряга поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Эмоции переполняют, потому что это решающий матч за выход в группу. Чувствуем себя отлично, все восстановились. С нетерпением ждем поединок".

"Я думаю, что в Киеве Гент будет играть совсем иначе, потому что им нужно забивать два мяча. А так команда очень мощная, техничная, так что предстоящая игра всё покажет", — заявил Супряга в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Динамо – Гент состоится во вторник, 29 сентября и начнется в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Первая встреча этих команд в Бельгии завершилась победой киевлян с минимальным преимуществом в счете (2:1).