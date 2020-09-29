Ференцварош — Мольде: прогноз букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок, который определит участника группового этапа ЛЧ.

Ференцварош сойдется в противостоянии с Мольде в ответном поединке плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Букмекерская компания Parimatch считает шансы подопечных Сергея Реброва на успех более высокими.

Так, на потенциальную Ференцвароша коэффициент составляет 2,10, а вероятность успеха Мольде оценивается показателем 3,35. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3,60.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на событие "Обе команды забьют в 1-м тайме / во 2-м тайме: Да / Да". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 10,5.

Напомним, матч Ференцварош — Мольде состоится во вторник, 29 сентября, в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча этих команд в Норвегии завершилась результативной ничьей со счетом 3:3.