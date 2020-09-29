Шепелев: У Динамо хороший шанс выйти в Лигу чемпионов

Украинский хавбек высказался об ответном матче с Гентом в квалификации Лиги чемпионов.

Динамо встретится с Гентом в рамках ответного поединка плей-офф квалификации Лиги чемпионов, по итогам которого определится участник группового этапа турнира. Полузащитник киевского клуба Владимир Шепелев поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Настроение прекрасное, все довольны, что удалось выиграть. Но это только первый матч, второй будет в Киеве. Думаю, что соперник приедет очень мотивированным и будет сражаться до последней минуты. Сейчас для нас каждая игра важна, нет времени перестраиваться — нужно выходить и побеждать в каждой игре".

"Я думаю, что сейчас у нас хороший шанс выйти в Лигу чемпионов. В предыдущие годы у нас были соперники на голову сильнее Гента. Хотя и у бельгийцев тоже хорошая команда, которая играет в свой футбол. Мы много смотрели видео, как они действуют, и моделировали игру соперника против нас".

"Мы добыли прекрасный результат в первом матче, но все равно нужно показать на Олимпийском свою лучшую игру. Думаю, спокойствия точно не будет, потому что сопернику терять нечего — гости будут атаковать, а нам важно взять игру под контроль".

"Безус и Яремчук? Думаю, это ключевые исполнители в составе соперника. Поэтому для Динамо, конечно, их отсутствие — это только плюс", — приводит слова Шепелева официальный сайт Динамо.

Напомним, матч Динамо – Гент состоится во вторник, 29 сентября и начнется в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Первая встреча этих команд в Бельгии завершилась победой киевлян с минимальным преимуществом в счете (2:1).