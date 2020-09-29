Динамо — Гент: прогноз букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на поединок с участием киевлян.

Динамо примет на своем поле Гент в ответном матче плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов.

Киевляне одержали победу в выездной встрече с "буйволами" со счетом 2:1 и теперь имеют неплохие шансы пробиться в группой этап турнира.

Преимущество в этой дуэли букмекеры отдают украинскому клубу. Так, компания Parimatch дает на победу Динамо коэффициент 1,81. Коэффициент на победу бельгийцев составляет 4,4, а на ничью – 3,7.

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Матч Динамо – Гент состоится в Киеве на НСК Олимпийский и начнется в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.