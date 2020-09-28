Пластун: Игра с Динамо дает нам шанс оставить неудачи позади

Защитник Гента высказался об ответном матче с Динамо в квалификации Лиги чемпионов.

Динамо встретится с Гентом в рамках ответного поединка плей-офф квалификации Лиги чемпионов, по итогам которого определится участник группового этапа турнира. Украинский защитник бельгийского клуба Игорь Пластун поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Спасибо за гостеприимство. Я очень рад быть у себя на родине, но особенно с нетерпением жду завтрашней игры. Это важный матч, по итогам которого обе команды хотели бы продолжить выступления в Лиге чемпионов".

"Динамо находится в хорошей форме. Мы проиграли первый матч киевлянам, а на выходных — поражение от Левена. Конечно, мы говорим об этом в раздевалке, но хорошие игроки оставляют плохие игры позади и смотрят вперед. Игра с Динамо дает нам шанс оставить неудачи позади. Мы должны сделать это!" — приводит слова Пластуна официальный сайт Гента.

Напомним, матч Динамо – Гент состоится во вторник, 29 сентября и начнется в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Первая встреча этих команд в Бельгии завершилась победой киевлян с минимальным преимуществом в счете (2:1).