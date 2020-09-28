Тренер Гента: С Динамо тяжело играть, но мы знаем, как им противостоять

Вим Де Декер высказался об ответном матче с Гентом в квалификации Лиги чемпионов.

Динамо встретится с Гентом в рамках ответного поединка плей-офф квалификации Лиги чемпионов, по итогам которого определится участник группового этапа турнира. Главный тренер бельгийского клуба Вим Де Декер поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"У нас сложный период, и мне нелегко работать. Кроме того, времени мало, а нужен результат. Но я вижу как команда чувствует себя и играет все лучше и лучше. Конечно, не всегда все получается. Последний матч сыграли с Левеном плохо, нам не удалось победить".

"Что касается Динамо, то это хорошая команда и играть с ними тяжело, но мы знаем, как противостоять киевлянам. Будем играть по-другому с ними. У нас есть стимул выступать в Лиге чемпионов, не каждый раз выдается такой шанс. Мы покажем все, на что мы способны. Наше моральное состояние хорошее".

"Нам нужна победа. Ничья не устроит нас. Лига чемпионов - особенный уровень. Мы сделаем все возможное, чтобы туда попасть. Одна из сильных сторон Динамо — садиться низко, а потом выбегать в контратаки, мы должны быть готовыми к этому. Нужно играть быстро, и создавать голевые моменты", — приводит слова Де Декера официальный сайт Динамо.

Кроме того, специалист рассказал о кадровый проблемах Гента в преддверии поединка против Динамо.

"Одиджа травмированный и не приехал в Киев, Чакветадзе чувствует себя все лучше и лучше. Надеемся, что он будет готов. Медперсонал следит за ним. Еще один день есть, чтобы принять решение, будет ли он играть завтра. Посмотрим на него сегодня на тренировке".

"На данный момент травмирован Яремчук, у него проблемы со спиной — это одна из причин, почему он не прилетел. В футболе все может случиться, никогда не знаешь, что будет завтра. Он является частью Гента. И отношения между ним и клубом достаточно нормальные".

"Все украинские футболисты очень важны для Гента. Все они играли в матче против Динамо. Роман Безус пропустит поединок. Игорь Пластун — опытный защитник, помогает молодым партнерам в тренировочном процессе и играх", — добавил наставник Гента.

Напомним, матч Динамо – Гент состоится во вторник, 29 сентября и начнется в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Первая встреча этих команд в Бельгии завершилась победой киевлян с минимальным преимуществом в счете (2:1).