Миколенко: Расслабленности с Гентом никакой не будет, ведь шансы 50 на 50

Защитник Динамо об ответном матче с Гентом в квалификации Лиги чемпионов.

Динамо встретится с Гентом в рамках ответного поединка плей-офф квалификации Лиги чемпионов, по итогам которого определится участник группового этапа турнира. Защитник киевского клуба Виталий Миколенко поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Ничего не могу сказать по поводу Безуса и Яремчука, поскольку мы еще не разбирали игру соперника. Мы не знаем, кто у них будет играть, поэтому будем разбирать команду в целом".

"Гент также играл в субботу, как и мы, поэтому шансы, действительно, 50 на 50. Но учитывая, что мы играем дома, думаю, все будет хорошо для нас".

"Я играю три года в первой команде, и мы ни разу не преодолевали квалификацию Лиги чемпионов. Расслабленности никакой не будет, все ребята уже отбросили победу, добытую в Генте", — приводит слова Миколенко официальный сайт Динамо.

Напомним, матч Динамо – Гент состоится во вторник, 29 сентября и начнется в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Первая встреча этих команд в Бельгии завершилась победой киевлян с минимальным преимуществом в счете (2:1).