Луческу: Будет сложно, Гент играет под большим давлением из-за неудовлетворительных результатов

Наставник Динамо высказался об ответном матче с Гентом в квалификации Лиги чемпионов.

Динамо встретится с Гентом в рамках ответного поединка плей-офф квалификации Лиги чемпионов, по итогам которого определится участник группового этапа турнира. Главный тренер киевского клуба Мирча Луческу поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Самое важное – забыть счет первого матча. Естественно, надо помнить об игре, атмосфере, настрое, какой соперник противостоит нам. А вот о результате надо забыть. Эмоции – это часть моей профессии, часть футбола. Ради них я и вернулся в футбол".

"Хочу, чтобы все наши болельщики передали через телевизор бурю положительных эмоций нашим игрокам. Радовались игре и, в конце концов, итоговому результату. Сейчас сложно, конечно, поскольку в футбол играют в первую очередь для зрителей, они дают импульс, заряжают так называемые батареи игроков. Но профессиональные футболисты должны уметь сами заряжать эти "батареи", находить в себе энергетическую силу, чтобы играть и без зрителей".

"То, что мне не понравилось в первом матче, я обсуждаю внутри коллектива с футболистами. Что я еще хочу сказать о завтрашней игре. Нас ждет очень сложная игра против хорошего соперника. Они играют под большим давлением, поскольку были неудовлетворительные результаты в последних матчах. Но сама игра, в том числе в последнем поединке, была на высоком уровне. Поэтому я жду соответствующую реакцию от своих игроков, потому что по-другому будет очень сложно", — заявил Луческу на пресс-конференции.

Также румынский специалист высказался о кадровой ситуации в команде, в том числе и о состоянии Жерсона Родригеса, Дениса Попова и Георгия Цитаишвили.

"О Попове не может идти речь, поскольку он только вчера первый раз занимался в общей группе. Родригес получил травму месяц назад, выступая за сборную, – иногда она его беспокоит, но вчера он тренировался в общей группе, и, надеюсь, все будет хорошо. Что касается Цитаишвили, то он – часть коллектива, выходил на поле в последней игре, и он такой же игрок, как и все остальные", — приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, матч Динамо – Гент состоится во вторник, 29 сентября и начнется в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Первая встреча этих команд в Бельгии завершилась победой киевлян с минимальным преимуществом в счете (2:1).