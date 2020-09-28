Яремчук не сыграет с Динамо, потому что хочет вылечить травму и оформить трансфер в другой клуб — Het Nieuwsblad

Похоже, форвард планирует сменить прописку.

Нападающий Гента Роман Яремчук не примет участие в ответном поединке раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против Динамо, утверждает Het Nieuwsblad.

По данным источника, украинский футболист вышел на первый матч против киевлян с повреждением. В результате, форвард был вынужденно заменен в середине первого тайма.

Отмечается, что Яремчук не хочет рисковать своим здоровьем также из-за того, чтобы это не препятствовало потенциальному трансферу. СМИ сообщает, что нападающих хочет сменить команду до закрытия трансферного окна пятого октября.

Напомним, сегодня, 28-го сентября, состоится пресс-конференция главного тренера Динамо Мирчи Луческу.