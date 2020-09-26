Дорш: Кто сказал, что у Гента нет шансов выйти в Лигу чемпионов?

Полузащитник "буйволов" верит в шансы команды в ответной игре с Динамо в Киеве.

Хавбек Никлас Дорш считает, что Генту вполне по силам отыграться после домашних 1:2 от Динамо и выйти в Лигу чемпионов.

"После финального свистка в среду было тяжело некоторое время. Это нормально, ведь мы могли сыграть лучше. У нас будет шанс сделать это в игре с Левеном, мы будем сражаться за победу", — цитирует Дорша официальный сайт Гента.

"Мы упорно работаем, чтобы стать лучше. Нам не повезло проиграть, но также это был опыт. Не хотелось бы когда-либо снова допускать два таких гола, которые мы пропустили от Динамо. Мы об этом поговорили и мы работаем над этим".

"У нас очень хорошая команда, мы верим в себя. Кто сказал, что у Гента нет шансов выйти в Лигу чемпионов? Я верю, что они есть".

Сегодня, 26 сентября, Гент сыграет в чемпионате Бельгии против Левена, а уже 29 сентября встретится с Динамо в Киеве в рамках ответного матча раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов.