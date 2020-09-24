"Гент просто излучает неуверенность": реакция бельгийских CМИ на поражение от Динамо

Football.ua собрал мнения прессы и экспертов о выступлении бельгийского клуба.

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов Гент уступил на своем поле Динамо со счетом 1:2. Перед ответной встречей киевляне имеют отличные шансы попасть в группой раунд турнира, а бельгийскому клубу, который переживает непростой период, нужно очень постараться, чтобы добиться успешного для себя результата.

Football.ua собрал реакцию бельгийских СМИ на поражением "буйволов" в этом поединке.

"Гент так и не смог ощутить почву под ногами в этом матче и сравнял счет лишь после стандартного положения. После красной карточки Безуса было важно сохранить ничейный счет в дуэли, но Де Пена поставил крест на этих мечтах. Команде теперь будет определенно очень сложно в ответном матче", – так охарактеризовал выступление бельгийцев корреспондент УЕФА Данте Беллон.

"Генту нужно забивать дважды против крепкого Динамо в следующий вторник, чтобы пройти в групповой этап Лиги чемпионов. То есть, у "буйволов" немного шансов оказаться не в Лиге Европы после домашнего поражения со счетом 1:2. Собственная вина, болезненный удар после рано пропущенного гола и красной карточки Безуса.

Яремчук, который больше других хотел доказать, что Динамо зря не рассчитывало на него, выпал в середине первого тайма, оказавшись на кромке поля с травмой.

Как и год назад в случае Брюгге, Динамо не казался соперником, которого стоит бояться, но и о Генте сейчас этого не скажешь", – подытожил результат для Гента портал Nieuwsblad.Be.

"Все слишком просто сложилось для Динамо. Думаю, мы не выполнили все установки. Мы оказались позади очень быстро. Голы слишком легко дались им. Мы вернулись в игру в конце первого тайма, и для нас было важно удерживать счет 1:1. Но было очень тяжело, когда мы оказались вдесятером против одиннадцати. Я рад, что мы проиграли лишь со счетом 1:2. У нас сохраняются шансы в ответном матче.

Динамо Киев – это проверка для Гента на готовность к Лиге чемпионов", – такие эмоции были после матча у капитана команды Вадиса Оджиджа-Офое.

"В раунде плей-офф Лиги чемпионов игроки могут услышать гимн перед матчем, чего, например, не было в дуэли с венским Рапидом. От группового этапа команды отделяли 180 минут… Но Генту теперь нужно очень постараться после такого ужасного выступления.

Гости не слишком впечатляли и показали недостаточную эффективность, но и "буйволы" были не намного лучше", – резюмировал портал Voetbalkrant.Com.

"Генту теперь нужно очень переживать относительно участия в групповом раунде Лиги чемпионов. После поражения со счетом 1:2 от Динамо Киев команда может пролететь мимо крайне выгодного с финансовой точки зрения основного этапа турнира, и тогда от Бельгии туда отправится лишь чемпион Брюгге", – такие последствия для "буйволов" описывает портал Grenzecho.net.

"Гент просто излучает неуверенность. С Торупом все складывалось намного лучше. Его вообще не стоило увольнять.

После двух туров команда не набрала ни одного очка, но это не повод отправлять в отставку тренера. Это создает в клубе много хаоса, следующего тренера уволят через две недели. Не стоит принимать таких скоропостижных решений", – прокомментировал ситуацию в клубе эксперт Ян Мюлдер на HLN.

"Вим Де Декер зализывает раны после домашнего поражения от Динамо со счетом 1:2 в матче плей-офф раунда Лиги чемпионов. Гент не смог помешать киевскому клубу забить дважды на Геламко Арене и одной ногой приблизиться к групповому раунду. "Буйволам" потребуется маленькое чудо, если они хотят пробиться в основной этап Лиги чемпионов", – таков был краткий итог от портала Sporza.Be.

Ответная встреча между Динамо и Гентом состоится в Киеве на НСК Олимпийский во вторник, 29 сентября. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.